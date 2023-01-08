В Сенегале в результате ДТП с двумя автобусами погибли 40 человек

Авария произошла ночью. По предварительной информации, на магистральной дороге у одного из автобусов лопнула покрышка, машину увело на встречную полосу и там он столкнулся с другим автобусом, едущим в противоположном направлении.

В результате ДТП погибли 40 человек, еще 85 получили травмы разной степени тяжести.

Глава Каффрина Абдулайе Сайду Соу назвал произошедшее "трагической случайностью".

Правительство Сенегала объявило трехдневный национальный траур, он начнется 9 января.

Президент страны Маки Салл заявил, что после траура будут приняты "решительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения".