ГОРДОН
 
 
МИР

В Сенегале в результате ДТП с двумя автобусами погибли 40 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авария случилась на магистральной трассе
Авария случилась на магистральной трассе
Скриншот: euronews / YouTube

Ночью 8 января в Сенегале в центральном регионе страны Каффрин произошло смертельное ДТП с двумя автобусами. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает AFP.

Авария произошла ночью. По предварительной информации, на магистральной дороге у одного из автобусов лопнула покрышка, машину увело на встречную полосу и там он столкнулся с другим автобусом, едущим в противоположном направлении.

В результате ДТП погибли 40 человек, еще 85 получили травмы разной степени тяжести.

Глава Каффрина Абдулайе Сайду Соу назвал произошедшее "трагической случайностью".

Правительство Сенегала объявило трехдневный национальный траур, он начнется 9 января.

Президент страны Маки Салл заявил, что после траура будут приняты "решительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ДТП, траур, автобус, жертвы, Сенегал, погибшие, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (254735)
2
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (170139)
3
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (155132)
4
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (132812)
5
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (121381)
6
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (108508)
7
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (70013)
8
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (64143)
 
 
 
 