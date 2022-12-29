"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото

По словам артиста, в машину, в которой он находился, въехал автобус.

"Отпраздную этот день как еще один день рождения. Голова болит и колено, но благодарю Вселенную, что живой", – написал он.

Контекст:

Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью. Артист также выступает перед переселенцами.