"Гори спокійно, русня! "Спецоперація" така!" Melovin перепел песню Пугачевой, адресованную населению РФ. Видео

В своей версии песни артист поет, обращаясь к жителям России: "Гори спокійно, русня! "Спецоперація" така".

Певец отметил, что деньги, вырученные от продажи билетов на концерт, он передал в поддержку ВСУ.

"Эта песня теперь у меня в голове каждый день", – отреагировали поклонники.

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Контекст:

Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью. Артист также выступает перед переселенцами.

Пугачева после того, как ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль.