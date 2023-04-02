В Пакистане в давке за продовольственной помощью погибли по меньшей мере 16 человек

Среди погибших в давке за едой есть и дети Фото: ЕРА

Потребительские цены в Пакистане поднялись в марте до "рекордных" 35,37% в марте по сравнению с прошлогодними показателями, и это повлияло на обеспечение населения продовольствием, так как продукты питания, напитки и транспорт выросли на 50% в годовом исчислении, пишет агентство.

В рамках правительственной программы смягчения последствий инфляции в Пакистане открыли центры распределения муки, и за последние дни там в давке погибли не менее 16 человек, по данным местных властей.

Среди погибших – пять женщин и трое детей.

Также сообщается о похищении из грузовиков и пунктов раздачи "тысячи мешков муки".

Reuters отмечает, что проблемы Пакистана связаны с экономическими потрясениями из-за острого кризиса платежного баланса на фоне безрезультатных переговоров с Международным валютным фондом о гранте в размере $1,1 млрд.

Валютных резервов страны не хватает на покрытие всех расходов.

По прогнозам, инфляция в Пакистане в ближайшее время останется повышенной.