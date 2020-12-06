В Польше генпрокурор просит Конституционный суд запретить Компартию

Коммунистическая партия Польши в своей программе и действиях ссылается на тоталитарные методы и практики коммунизма, что противоречит конституции страны, говорится в ходатайстве генерального прокурора страны Збигнева Зебро к Конституционному суду.

Компартия создана в Польше в 2002 году Фото: Komunistyczna Partia Polski / Facebook

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подал в Конституционный суд ходатайство о запрете Коммунистической партии страны. Об этом сообщило издание Polsat.

Инициатива проверки Компартии исходила от физических лиц.

Зебро хочет, чтобы суд подтвердил несоответствие деятельности Компартии Польши конституции страны. В его ходатайстве говорится, что партия среди прочего ссылается в своей программе и действиях на тоталитарные методы и практики работы коммунизма, что противоречит конституции страны.

"Запрещено также существования политических партий, чья программа или деятельность предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства", – говорится в ходатайстве.

Генпрокурор считает, что члены Компартии Польши ставят под сомнение демократический порядок в стране. По данным прокуратуры, члены партии "прямо призывают провести революцию по образцу Октябрьской революции в России, после которой власть захватили большевики. Цель состоит не только в захвате власти, но и в национализации и коллективизации, осуществляемой под принуждением".

В ходатайстве говорится, что партия "не осуждает даже такие травматические для польского народа события, как катынское преступление".

Компартия создана в Польше в 2002 году. Партия считает себя историческим и идеологическим преемником Коммунистической партии Польши, существовавшей в 1918–1938 годах.