В Польше украинка спровоцировала ДТП с участием девяти автомобилей

В Польше на трассе в направлении Кракова из-за ДТП с участием украинки перекрыли движение.

В городе Гай (Польша) 2 января гражданка Украины потеряла контроль над транспортным средством и спровоцировала ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом сообщило Radio Zet.

По информации радио, из-за инцидента на трассе в направлении Кракова перекрыли движение, в результате чего образовался затор.

Радио, ссылаясь на заявление полиции, сообщило, что украинка за рулем BMW, не имея возможности затормозить, проехала между двумя полосами движения. В результате ДТП никто не пострадал.

На момент происшествия женщина за рулем была трезвой, говорится в сообщении.