В Польше в ДТП погиб украинец, личность еще одной жертвы выясняют – полиция

Авария произошла около 3.00 на дороге государственного значения.

Автобус, в котором ехали более 60 пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat. От удара Volkswagen слетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево.

В результате погибли оба мужчины, которые находились в легковом автомобиле – один скончался на месте аварии, второй в больнице, куда был доставлен с многочисленными травмами.

Один из погибших – 51-летний гражданин Украины, вторая жертва пока не идентифицирована.

Пассажиры автобуса не пострадали, отмечает полиция. За рулем автобуса находился 37-летний украинец. Предварительно он был трезвый, по требованию прокурора его задержали, у него также взяли кровь на анализ.