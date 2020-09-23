В проливе между Данией и Швецией столкнулись российский военный корабль и грузовое судно с Маршалловых островов

По данным Søfart, российский корабль "Казанец" столкнулся с судном-рефрижератором Ice Rose с Маршалловых островов, когда плыл в густом тумане с отключенной системой идентификации AIS.

Утром 23 сентября в проливе Эресунн, который находится между Данией и Швецией, столкнулись российский корабль и торговое судно. Об этом проинформировал в Twitter Центр оборонных операций Дании.

"Гражданское торговое судно Ice Rose и российский фрегат столкнулись в южной части пролива. Охрана контролирует Ice Rose до тех пор, пока не будет уверенности в мореходных качествах корабля", – говорится в твите.

Det civile handelsskib ICE ROSE og en russisk fregat er kollideret i den sydlige del af Øresund. @forsvaretdk er til stede med et patruljefartøj sammen med svenske fartøjer. Forsvaret tilbageholder ICE ROSE, til der er sikkerhed for skibets sødygtighed #værdatkæmpefor #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) September 23, 2020

"Московский комсомолец" уведомляет со ссылкой на информацию Балтийского флота РФ, что столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и рефрижераторное судно, которое ходит под флагом Маршалловых островов.

Российское оборонное ведомство утверждает, что авария произошла в условиях плохо видимости. В результате столкновения "Казанец" получил пробоину выше ватерлинии и своим ходом направился в порт Балтийска, где корабль базируется.

По данным Søfart, российский корабль шел в густом тумане с выключенной радиосистемой автоматической идентификации AIS.

Столкновение произошло в водах Дании, поэтому ситуацию отслеживают именно датские службы.