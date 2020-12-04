В Пуэрто-Рико обрушился трехсотметровый радиотелескоп "Аресибо". Видео
В Пуэрто-Рико 1 декабря обрушился американский радиотелескоп "Аресибо" диаметром более 300 метров. Видео обрушения, предоставленное самой обсерваторией, опубликовал 3 декабря YouTube-канал National Science Foundation. На нем видно, как рвутся тросы и вся конструкция, которую они держали, падает вниз, на отражатель. На сайте обсерватории "Аресибо" указано, что радиотелескоп работает 57 лет, но в 2020 году его запланировали вывести из эксплуатации в связи с аварийным состоянием. В частности, рвались тросы, удерживающие конструкцию.
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