В результате перестрелки в Грозном погибли семь человек

Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил о проведении спецоперации в Грозном, в ходе которой погибли три сотрудника правоохранительных органов. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики прибыли в республику из-за рубежа.

Вооруженные лица были заблокированы в доме, на предложение сдаться властям они открыли огонь Фото: nac.gov.ru

В Октябрьском районе Грозного прошла антитеррористическая операция, в ходе которой были убиты четверо вооруженных людей и три сотрудника правоохранительных органов РФ. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета России.

По информации комитета, в Грозном "была обнаружена группа вооруженных бандитов", засевшая в частном доме.

"В целях недопущения совершения террористических актов и обеспечения безопасности граждан было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима", – сказано в сообщении.

Вооруженные лица были заблокированы в доме, на предложение сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия, отметили в комитете.

Президент Чечни Разман Кадыров сообщил 13 октября в Telegram-канале Kadyrov_95, что убитые были участниками незаконных вооруженных формирований, прибывшими из-за рубежа.

"Они планировали ряд террористических актов на территории региона", – отметил Кадыров.

По информации Кадырова, информация о наемниках у правоохранителей появилась заранее. Определить их местонахождение помогли жители Грозного, они сообщили о подозрительных людях в одном из частных домов.

Позже Кадыров опубликовал фотографии и данные убитых террористов. Все они уроженцы Чечни.

"В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", – написал президент Чечни.