В результате стрельбы на новогодней вечеринке в США погибли три человека

После того как на вечеринке началась драка, стрелять начали несколько человек. В общей сложности они сделали около 50 выстрелов.

Прибывшая на место полиция обнаружила шестерых мужчин и одну женщину с огнестрельными ранениями. Трое из них – мужчины в возрасте 22, 23 и 28 лет – скончались, еще один раненый мужчина находится в критическом состоянии, рассказал шеф полиции Галфпорта Крис Райл.

Он объяснил, что инцидент произошел потому, что вечеринка была "с наркотиками, алкоголем и автоматами".

Райл сетует, что очевидцы стрельбы "не разговаривают с полицией". Он считает, что это происходит, потому что свидетели не хотят быть "стукачами".

CNN уточняет, что стрельба произошла "за несколько минут" до Нового года на улице, где собралась "большая толпа" желающих встретить Новый год.

На месте стрельбы были обнаружены гильзы от пистолетных и автоматных патронов.

Задержаний пока не проводили, говорят в полиции.