В РФ приняли закон, по которому шампанскими могут называться только вина местного производства. Moet остановила поставки продукции

В России решили обязать производителей шампанских вин из региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино" Фото: pixabay.com

Подлинность письма подтвердили три источника на российском рынке, отметили журналисты.

Прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон о регулировании алкогольной продукции, который 2 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки разрешают использовать понятие "шампанское" только в отношении российских вин.

"И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", – отметили в письме Moet Hennessy.

Изменения в законодательстве потребуют от производителя французского шампанского пересертифицировать вина и изменить маркировку продукции. Компания сообщила, что производители шампанского "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".