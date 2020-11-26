В России коммунальщики посыпали дорогу купленным родителями песком с детской площадки

В РФ коммунальные службы использовали песок, который родители купили на собственные средства. Глава администрации города Дмитрий Лексунин заявил, что песок завезут обратно весной 2021 года, так как дети зимой в песочнице не играют.

В РФ коммунальные службы использовали песок с детской площадки Фото: ФедералПресс / Facebook

В России коммунальщики из города Белоусово (Калужская область) после ледяного дождя посыпали дорогу песком с детской площадки. Об этом 24 ноября сообщило "РИА Новости".

По информации агентства, песок, который вывезли коммунальные службы, родители купили на собственные средства.

Глава администрации города Дмитрий Лексунин заявил, что новый песок завезут, на него уже есть соответствующие талоны. Он анонсировал завоз песка весной 2021 года, так как дети зимой в песочнице не играют.

"ФедералПресс" на странице в Facebook сообщил, что песок с детской площадки использовали по распоряжению администрации района.



