В России на похоронах учительницы пьяный священник устроил потасовку и назвал прихожан "п...дорами"

29 октября в селе Кузовлево Липецкой области у священника, отпевавшего умершую учительницу, случился конфликт с прихожанами.

В Липецкой области священник устроил потасовку на похоронах российской учительницы. Об инциденте сообщил пользователь портала Пикабу 30 октября.

По словам автора ролика, ситуация произошла 29 октября у Георгиевского храма в селе Кузовлево Лев-Толстовского района области. Местный священник Андрей Сидоренко пришел на отпевание учительницы, однако, по словам автора, он был пьян. Люди на видео говорят, что священнослужитель даже не понимает, что поет.

В ролике батюшка спорит с одним из прихожан, называет его "чмом", а после они начинают толкать друг друга. В ходе конфликта батюшка также называет пришедших на службу "п...дорами" и "коронавирусниками".

"Ты, коронавирусник, и все остальные коронавирусники, что вы хотите? Вы хотите уничтожить все село?!" – возмутился священник и ушел в сторону храма.

ВИДЕО

Видео: O. North / YouTube

Вскоре после случившегося руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков) рассказал "РИА-Новости", что священник, запечатленный на видео, отрицает, что был пьян.