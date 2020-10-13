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В России нашли тело "нижегородского стрелка" с признаками суицида

Рядом с телом 18-летнего парня, найденного на окраине Большеорловского Нижегородской области РФ, лежали два охотничьих ружья. Его искали после расстрела трех человек возле автобусной остановки.

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Фото: СИЛОВИКИ / Telegram

На рассвете 13 октября в Нижегородской области РФ нашли тело 18-летнего парня, которого искали в связи с расстрелом трех человек в поселке Большеорловское. Об этом проинформировал Следственный комитет РФ в регионе.

Погибший найден "с признаками суицида" на окраине Большеорловского. Его искали с вечера 12 октября.

"По версии следствия, накануне трагедии, 11 октября 2020 года, он приехал в Большеорловское Борского района Нижегородской области к своей бабушке. Совместно с отцом он ходил на охоту. На следующий день, 12 октября 2020 года, в дневное время, вооружившись огнестрельным оружием, он беспричинно произвел выстрелы в местных жителей", – говорится в сообщении Следкома.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал ТАСС, что рядом с телом обнаружили два охотничьих ружья. По его словам, предварительно речь идет о самоубийстве.

По данным NN.RU, стрельбу в Большеорловском открыл Даниил Монахов, который приехал к бабушке. Его родственница есть среди трех пострадавших в результате стрельбы женщин. Три человека, все мужчины, погибли.

Издание рассказало со ссылкой на очевидцев, что Монахов начал стрельбу с бабушки, у которой гостил. После этого молодой человек застрелил прибежавшего на помощь соседа, вышел на улицу и открыл огонь по прохожим, после чего скрылся в лесу. Соседи говорят, что у бабушки стрелка огнестрельные ранения в живот и руку.

Оружие якобы было куплено месяц назад, с ним Монахов ходил с отцом на охоту. В армию его не взяли из-за порока сердца.

Следственный комитет РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса РФ.

Теги: Россия, убийство, стрельба, самоубийство, Следственный комитет РФ, женщины, подростки, погибшие, мужчины
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