В России найден мертвым соратник националиста Тесака

В Московской области нашли мертвым Артема Костылева, одного из соратников националиста Максима Марцинкевича, который в сентябре был найден повешенным в камере СИЗО Челябинска.

36-летний соратник российского националиста Максима Марцинкевича Артем Костылев был найден мертвым в лесу в Подмосковье. Об этом 27 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело соратника Тесака нашел грибник, рядом с телом был найден рюкзак. По информации агентства, проверку смерти Костылева проводит Следственный комитет РФ.

По официальной версии, мужчина совершил самоубийство, однако его знакомые не верят в это, сообщает "МБХ медиа".

Лидер Народной национальной партии Александр Иванов-Сухаревский, знавший Костылева, считает, что тот не мог повеситься, потому что "это не его стиль".

Костылев – бывший активист Народной национальной партии и соратник Марцинкевича, которого нашли мертвым в камере 16 сентября. Telegram-канал Baza сообщал, что националист оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО, и попросил передать своей жене книгу о коммунизме и личный дневник. Записка, по данным Baza, завершается словами "Простите меня".