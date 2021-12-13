В России подросток взорвал бомбу на территории монастыря. СМИ пишут, что он жаловался на буллинг

Взрыв случился примерно в 8.24. Сперва источники СМИ в правоохранительных органах говорили, что пострадали восемь человек – сам подрывник и еще семь подростков. В то же время прокуратура Московской области в Telegram сообщила, что в результате взрыва пострадал один подросток.

Управление МВД в Московской области также сообщает, что, по предварительным данным, пострадал сам 18-летний подрывник и еще один 15-летний подросток.

Телеграм-канал Baza пишет, что взрыв устроил Владислав Струженков, ему во время инцидента оторвало ногу.

По данным Mash, 15-летнего пострадавшего подростка госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр. У него рваные раны обеих ног и ожог бедра.

В то же время ТАСС и Baza сообщили, что 18-летний подрывник умер от полученных ранений и большой потери крови.

СМИ пишут, что мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. По данным источников, во время учебы нападавший подвергался буллингу.