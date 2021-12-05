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В Турции на митинге с участием Эрдогана готовили взрыв – СМИ

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О планировавшихся покушениях на Эрдогана сообщали несколько раз
О планировавшихся покушениях на Эрдогана сообщали несколько раз
Фото: ЕРА

Перед митингом 4 декабря в Сиирте на юго-востоке Турции, где выступил президент страны Реджеп Эрдоган, на автомобиле одного из полицейских, который должен был охранять порядок на мероприятии, обнаружили магнитную бомбу. Об этом сообщил общенациональный телеканал A Haber.

Бомба с дистанционным управлением была прикреплена снизу к днищу машины. Ее появление телеканал связывает с "кровавой игрой террористов" и предполагает, что, поскольку к первому лицу государства подобраться было сложно, объектом для нападения избрали более легкую цель.

Взрывчатку утром обнаружили двое полицейских. Бомбу нейтрализовали, после чего направили на экспертизу.

Следователи сняли с машины отпечатки пальцев и начали поиски злоумышленников. Кроме того, спецслужбы выясняют, откуда у подложивших бомбу появилась информация, кто именно из полицейских отправится на митинг с участием Эрдогана.

Агентство "Анадолу" пишет, что в Сиирте президент открывал ряд объектов, а также прокомментировал происходящее в экономике Турции, в которой усилились инфляционные процессы.

Контекст:

В августе 2016 года в Турции задержали девять солдат, которые подозревались в попытке покушения на Эрдогана. Якобы именно эти военнослужащие нападали ранее на отель в Мармарисе, где должен был находиться турецкий лидер.

Весной 2018 года разведка на тот момент Македонии (сейчас это Северная Македония) сообщала о планируемом покушении на Эрдогана во время его визита в Боснию и Герцеговину "группой турецких граждан".

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, митинг, взрывчатка, террористы, нападение, покушение, президент, полицейский, визит, бомба, автомобиль
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