В Турции на митинге с участием Эрдогана готовили взрыв – СМИ

О планировавшихся покушениях на Эрдогана сообщали несколько раз Фото: ЕРА

Бомба с дистанционным управлением была прикреплена снизу к днищу машины. Ее появление телеканал связывает с "кровавой игрой террористов" и предполагает, что, поскольку к первому лицу государства подобраться было сложно, объектом для нападения избрали более легкую цель.

Взрывчатку утром обнаружили двое полицейских. Бомбу нейтрализовали, после чего направили на экспертизу.

Следователи сняли с машины отпечатки пальцев и начали поиски злоумышленников. Кроме того, спецслужбы выясняют, откуда у подложивших бомбу появилась информация, кто именно из полицейских отправится на митинг с участием Эрдогана.

Агентство "Анадолу" пишет, что в Сиирте президент открывал ряд объектов, а также прокомментировал происходящее в экономике Турции, в которой усилились инфляционные процессы.