В России приняли закон о запрете смены пола. Трансгендерам также запретили усыновлять детей

Смена пола одного из супругов в РФ теперь приведет к расторжению брака Фото: depositphotos.com

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств – как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, – направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Также запрещается изменять пол в документах государственного образца. В том числе после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, согласно которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт.

Будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.

Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.