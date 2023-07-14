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В России приняли закон о запрете смены пола. Трансгендерам также запретили усыновлять детей

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Смена пола одного из супругов в РФ теперь приведет к расторжению брака
Смена пола одного из супругов в РФ теперь приведет к расторжению брака
Фото: depositphotos.com

Госдума России 14 июля в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий проводить хирургические операции, направленные на смену пола человека, и менять гендерный маркер в документах. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств – как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, – направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Также запрещается изменять пол в документах государственного образца. В том числе после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, согласно которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт.

Будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.

Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.

Контекст:

Россия многие годы внедряет гомофобную и трансфобную политику в стране. Например, 15 июня стало известно, что в РФ будет создан институт психиатрического изучения ЛГБТ-персон

Также Госдума приняла зaкoнoпрoeкт o зaпрeтe прoпaгaнды нетрaдициoнных ceкcуальных отнoшeний и педофилии.

С 1 июля в России в поликлиниках и психоневрологических диспансерах появились кабинеты врачей-сексологов. Согласно решению, врач-сексолог будет помогать избавляться от фригидности, импотенции или таких нарушений сексуального поведения, как фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм, и "даже при таких, мягко говоря, нестандартных предпочтениях, как аутоэротизм, гомосексуализм, зоофилия", отмечается в парламентской газете России. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, медицина, Госдума, запрет, хирургия, лечение, законопроект, смена пола, операция, здравоохранение
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