В России приняли закон о запрете смены пола. Трансгендерам также запретили усыновлять детей

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств – как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, – направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.
Также запрещается изменять пол в документах государственного образца. В том числе после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, согласно которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт.
Будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.
Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.
Россия многие годы внедряет гомофобную и трансфобную политику в стране. Например, 15 июня стало известно, что в РФ будет создан институт психиатрического изучения ЛГБТ-персон.
Также Госдума приняла зaкoнoпрoeкт o зaпрeтe прoпaгaнды нетрaдициoнных ceкcуальных отнoшeний и педофилии.
С 1 июля в России в поликлиниках и психоневрологических диспансерах появились кабинеты врачей-сексологов. Согласно решению, врач-сексолог будет помогать избавляться от фригидности, импотенции или таких нарушений сексуального поведения, как фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм, и "даже при таких, мягко говоря, нестандартных предпочтениях, как аутоэротизм, гомосексуализм, зоофилия", отмечается в парламентской газете России.