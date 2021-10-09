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В России произошло массовое отравление алкоголем, скончались уже 29 человек

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Следователи обнаружили жидкость в бочках
Следователи обнаружили жидкость в бочках
Скриншот: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В Оренбургской области РФ произошло массовое отравление алкогольным контрафактом, количество жертв приблизилось к 30. Об этом 9 октября проинформировал Следственный комитет России.

"Устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь. [...] На территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров", – говорится в сообщении.

Задержаны, по данным Следкома, девять человек, четверо из которых взяты под арест.

Ранее Следком возбудил уголовные дела по ст. 238 (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц), ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и ст. 171.3 (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

Эти уголовные дела соединены в одно производство.

По данным следствия, 29-летний житель Орска организовал нелегальное производство и сбыт "опасной спиртосодержащей продукции".

Местный сайт 1743.ru пишет, что о массовой смерти от алкоголя стало известно 8 октября. Некоторых умерших жителей Оренбургской области нашли в результате подворового обхода.

По данным правительства региона, в организме пострадавших и умерших был обнаружен чистый метанол, который является ядом.

"В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три – пять раз выше смертельной дозы", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, смерть, арест, алкоголь, спирт, отравление, Следственный комитет РФ, контрафакт, пострадавшие, погибшие, Оренбургская область
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