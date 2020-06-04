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В России провели более 11 млн тестов на коронавирус

Россия занимает третье место в мире по количеству заболевших COVID-19 после США и Бразилии. Жертвами коронавируса в РФ стали 5384 человек.

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За сутки в 85 регионах России выявлен 8 831 заболевший COVID-19
За сутки в 85 регионах России выявлен 8 831 заболевший COVID-19
Фото: pixabay.com

За последние сутки в 85 регионах России выявлен 8831 заболевший COVID-19, всего в стране подтверждено 441 108 случаев, сообщает 4 июня Стопкоронавирус.рф.

По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России 11 млн. 733 тыс. человек прошли тесты на коронавирус. По состоянию на утро 4  июня в стране 204 тыс. 623 пациентов выздоровели, 5384 умерли.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, РФ занимает третье место по количеству заболевших. На первом месте США, где общее число заразившихся составило 1 851 520, умерли 107 175, выздоровели 479 258.

Второе место по количеству инфицированных занимает Бразилия, в этой стране 584 016 заболевших, 32 548 человек умерли, 238 617 выздоровели.

Общее количество заболевших в мире – 6 530 067, выздоровело 2 820 488 человек, умерло 386 392.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,44 млн, из них более 2,76 млн вылечились, а 382,4 тыс. умерли.

Теги: Россия, США, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-19
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