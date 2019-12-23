В России силовики привлекли школьников к учениям по разгону протестующих

В МВД Татарстана заявили, что участие гражданских лиц и план учений, которые проводились в школе села Новотроицкое, не были согласованы с руководством министерства.

20 декабря в школе села Новотроицкое российской Республики Татарстан учеников использовали для подготовки силовиков к разгону массовых акций протеста. Об этом сообщил в Instagram председатель отделения профсоюза "Альянс учителей" в Татарстане Раушан Валиуллин.

Он также опубликовал видео одного из эпизодов учений.

"Росгвардия проводит учения на учениках девятого класса: школьников попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами; учащихся скручивали, заламывали руки. Задача: научить сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков", – написал Валиуллин.

По его данным, участие школьников в учениях "было организовано без ведома родителей (законных представителей)".

Пользователь Instagram, который первым написал о происходившем и на которого сослался Валиуллин, удалил свою страницу.

"МБХ медиа" один из учащихся рассказал, что полицейские его в ходе учений "очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег".

"Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове", – отметил школьник.

По его словам, детей было "примерно 18 человек", а полицейских со щитами было "не так много", как школьников.

"Они нам объяснили, что мы должны провоцироваться, выходить топать, потом уже просто толкать. Первый раз мы сначала просто побежали, мы три раза всего "дрались"", – говорит собеседник "МБХ медиа".

В Росгвардии опровергли факт своей причастности к инциденту.

"Сотрудники управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют. Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии", – сказано в сообщении.

В МВД Татарстана ТАСС отметили, что тактико-строевые учения проводили на территории школы представители их ведомства. Назначена служебная проверка. В МВД заявили, что участие гражданских лиц и план учений не согласовывались с руководством министерства. При этом в ведомстве утверждают, что школьники не задействовались "в качестве условного нарушителя", все дети находились "на заднем плане под контролем педагогов".

23 декабря "Интерфакс" сообщил, что после инцидента в школе Новотроицкого уволилась начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана.