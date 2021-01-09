В России во время пожара в частном пансионате погибло семь пожилых людей

Хозяйку частного пансионата для пожилых людей, семеро жителей которого погибли во время пожара, задержали.

В поселке Боровский Тюменской области России произошел пожар в частном пансионате для пожилых людей, семь подопечных в результате инцидента погибли. Об этом 9 января проинформировал Следственный комитет РФ.

"После тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей... были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста. Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса России.

В Следкоме рассказали, что "следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего".