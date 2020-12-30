На зерновом терминале николаевского "Нибулона" произошел пожар – ГСЧС

Жертв и пострадавших в результате пожара на николаевском "Нибулоне" нет, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

В Николаеве на зерновом терминале предприятия "Нибулон" произошел пожар. Об этом 29 декабря в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о возгорании внешнего транспортирующего конвейера на предприятии спасателям поступило в 17.51.

По данным пожарных, охваченная огнем площадь составила приблизительно 500 м².

В 20.50 спасателям удалось локализовать возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

ГСЧС привлекла 13 единиц техники и 61 спасателя.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям личного состава и работников предприятия удалось не допустить распространения пламени на большую площадь и ликвидировать пожар", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного огнем.