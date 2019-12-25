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В России во всех проверенных образцах красной икры обнаружили кишечную палочку

Сопредседатель “Росконтроля” Александр Борисов заявил, что икра заражена кишечной палочкой из-за плохих санитарных условий на производстве.

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Красная икра в России заражена кишечной палочкой
Красная икра в России заражена кишечной палочкой
Фото: pixabay.com

Все проверенные Союзом потребителей РФ “Росконтроль” образцы красной икры были заражены кишечной палочкой. Об этом 23 декабря на пресс-конференции в агентстве НСН заявил сопредседатель “Росконтроля” Александр Борисов. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале агентства.

“Во всех образцах, проверенных Союзом потребителей “Росконтроль“, консерванты в икре не обнаруживались, но во всех образцах обнаружилась кишечная палочка. Делайте выводы по поводу потребления красной икры“, – сказал он.

Борисов добавил, что икра, которая в России продается под видом свежей, часто уже подвергалась заморозке. “Это все санитарные нарушения на самих производствах. К сожалению, если антисанитария на производстве, то будет это свежая икра или замороженная – кишечная палочка все равно будет существовать“, – подчеркнул представитель “Росконтроля“.

Поставки икры из России в Украину запрещены с 2016 года. Эмбарго было введено в ответ “на экономическую агрессию” РФ против Украины, заявляла тогдашний замминистра экономического развития Украины Наталия Микольская.

Теги: Россия, Новый год, здоровье, продукты, происшествия, кишечная палочка
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