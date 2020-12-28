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В России за ноябрь умерло почти на 79 тыс. человек больше, чем годом ранее

В России в ноябре этого года смертность на 56% выше, чем за аналогичный период времени в прошлом году.

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В России подтвердили COVID-19 у более 3 млн человек
В России подтвердили COVID-19 у более 3 млн человек
Фото: EPA

В ноябре 2020 года в России умерло 219 872 человека. Такие данные приводит Российская служба статистики.

По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти 19 626 человек. Еще в 3984 случаях его наличие не было лабораторно подтверждено, но он также предполагается как основная причина. 2178 человек умерли от других болезней, на течение которых повлиял коронавирус, еще у 9857 умерших был диагностирован COVID-19, но на наступление смерти он никак не повлиял.

При этом по сравнению с данным за ноябрь прошлого года, количество смертей увеличилось на 56% (тогда умерло 141,3 тыс. человек).

Таким образом, коронавирус прямо или косвенно повлиял на смерть 25 788 человек – что составляет треть от прироста смертности к ноябрю 2019 года.

По данным портала "стопкоронавирус.рф", в России подтвердили COVID-19 у более 3 млн человек, 55,3 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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