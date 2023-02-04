В России задержали поэта Бывшева, который писал об Украине. СМИ сообщают о его аресте

В РФ поэта подозревают в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности" Фото: Александр Бывшев

3 февраля Следственный комитет РФ фактически подтвердил эту информацию, не указав фамилии задержанного.

50-летнего местного жителя (Бывшеву действительно 50 лет) российские силовики подозревают в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности". Якобы он в период феврале-марте 2022 года (когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину) разместил в интернете в открытом доступе для публичного просмотра неограниченному кругу лиц "публикацию, побуждающую к совершению террористической деятельности".

4 февраля телеканал "Дождь" сообщил, что Бывшева арестовали.