В России задержали поэта Бывшева, который писал об Украине. СМИ сообщают о его аресте

3 февраля Следственный комитет РФ фактически подтвердил эту информацию, не указав фамилии задержанного.
50-летнего местного жителя (Бывшеву действительно 50 лет) российские силовики подозревают в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности". Якобы он в период феврале-марте 2022 года (когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину) разместил в интернете в открытом доступе для публичного просмотра неограниченному кругу лиц "публикацию, побуждающую к совершению террористической деятельности".
4 февраля телеканал "Дождь" сообщил, что Бывшева арестовали.
Бывшев на своей странице в Facebook постоянно критикует российскую агрессию против Украины и политику президента РФ Владимира Путина в отношении украинцев.
Украину Бывшев поддерживал и до полномасштабного вторжения РФ. В 2018 году суд в РФ признал "экстремистским" его стихотворение "На независимость Украины".