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В российских школах детям запретили использовать мобильные телефоны

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Чиновники считают, что мобильные телефоны "негативно формируют ребенка"
Чиновники считают, что мобильные телефоны "негативно формируют ребенка"
Фото: ЕРА

В школах России с начала учебного года запретят использовать мобильные телефоны во время занятий. Об этом глава министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил на Общероссийском родительском собрании, которое транслировалось на сайте ведомства.

По его словам, запрет объясняется новыми санитарными правилами, введенными в учебных заведениях с 1 сентября.

"Что касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны на уроках использовать не допускается", — сказал Кравцов.

Министр озвучил мнение, что мобильные телефоны "негативно формируют ребенка" и "влияют на здоровье малышей".

Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации родителям сразу сообщат об этом сотрудники школы.

"Коммерсантъ" уточняет, что в 2021 году Роспотребнадзор принял санитарные правила для российских школ, согласно которым детям запрещалось использовать для обучения личные телефоны. В ведомстве тогда уточнили, что для обучения должны использоваться компьютеры и планшеты.

Теги: Россия, образование, мобильная связь, запрет
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