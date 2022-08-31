В российских школах детям запретили использовать мобильные телефоны

По его словам, запрет объясняется новыми санитарными правилами, введенными в учебных заведениях с 1 сентября.

"Что касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны на уроках использовать не допускается", — сказал Кравцов.

Министр озвучил мнение, что мобильные телефоны "негативно формируют ребенка" и "влияют на здоровье малышей".

Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации родителям сразу сообщат об этом сотрудники школы.

"Коммерсантъ" уточняет, что в 2021 году Роспотребнадзор принял санитарные правила для российских школ, согласно которым детям запрещалось использовать для обучения личные телефоны. В ведомстве тогда уточнили, что для обучения должны использоваться компьютеры и планшеты.