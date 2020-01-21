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В российском аэропорту Пулково продают иконы с изображением Путина

Комплект, состоящий из иконы Святого Николая и иконы с изображением президента РФ Владимира Путина, в питерском аэропорту Пулково стоит 79 тыс. руб., сообщил в Twitter пользователь Аркадий Чаплыгин.

В одном из аэропортов Санкт-Петербурга продают иконы с изображением Владимира Путина
В одном из аэропортов Санкт-Петербурга продают иконы с изображением Владимира Путина
Фото: kremlin.ru

В петербургском аэропорту Пулково продают иконы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 20 января сообщил в Twitter пользователь Аркадий Чаплыгин.

"Вот такие иконы продаются в аэропорту Пулково. А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?" – написал он.

В комментариях к посту автор отметил, что икона с Путиным продается в комплекте с иконой Николая и браслетом за 79 тыс. руб. (около 31 тыс. грн). Пользователь Wild Jungle предположил, что на изображении не икона, а ежедневник с обложкой, стилизованной под икону.

Теги: Россия, Владимир Путин, икона
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