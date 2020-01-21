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21 января, 2020
 
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"Конкретный беспредел". Дочь Пескова рассказала о действиях силовиков в России

По словам Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ни один адекватный человек не способен равнодушно смотреть на действия правоохранительных органов в отношении граждан в России.

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Пескова: Сама я не пойду ни на какой митинг до тех пор, пока не буду четко знать, что я сама могу предложить
Пескова: Сама я не пойду ни на какой митинг до тех пор, пока не буду четко знать, что я сама могу предложить
Фото: stpellegrino / Instagram

Елизавета Пескова, дочь спикера Кремля Дмитрия Пескова, которая жила во Франции, в интервью изданию Forbes заявила, что беспредел в России исходит от российских силовиков.

Она сравнила протесты в Москве летом 2019 года и движение "желтых жилетов" Франции. По словам Песковой, отличие между ними в том, что во время французских протестов беспредел исходил от самих протестующих.

"А в России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов", – сказала она.

Пескова заявила, что французы во время митингов действовали хаотично и просто хотели, образно говоря, смахнуть все рукой со стола и разрушить. В России митингующие, как сказала Пескова, это высокоорганизованные люди, которые создают некоммерческие организации и движения, пытаясь участвовать в управлении страной.

Дочь Пескова добавила, что французские протестующие в основном консерваторы, выдвигающие экономические требования, а в России – либералы, требования которых носят политический характер.

"Сама я не пойду ни на какой митинг до тех пор, пока не буду четко знать, что я сама могу предложить. Я считаю, что человек, который хочет что-то поменять, должен в первую очередь начать с себя. Я считаю, что если ты выходишь, у тебя должен быть в голове хотя бы какой-то примерный план действий. Это лично мое мнение. Вот как бы я поступила. Я считаю, что люди должны иметь возможность выражать свое мнение. Но самое главное – они должны быть услышанными", – заключила она.

Дмитрий Песков в августе 2019 года заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов на акциях протеста в Москве являются "абсолютно оправданными".

В июле 2019 года в Москве начались акции протеста в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Они стали реакцией на решение Мосгоризбиркома признать недействительными необходимые для регистрации кандидатом в депутаты подписи избирателей у ряда оппозиционеров. Москвичи выходили на акции по выходным.

27 июля правоохранители задержали больше 1000 протестующих. 3 августа проходила новая демонстрация протеста, во время которой, по данным СМИ, был задержан 1001 и пострадали 13 человек.

10 августа сторонники оппозиции собрались в российской столице на разрешенную властями акцию, по данным "Белого счетчика" (некоммерческое объединение волонтеров, ведущих подсчет людей на митингах и шествиях), в ней приняли участие 48,8 тыс. человек, что является наибольшим показателем для протестной манифестации в РФ с 2011 года. Полиция задержала в российской столице 245 протестующих.

Теги: Россия, Франция, Дмитрий Песков, правоохранители, Елизавета Пескова, демонстрация, власть, демонстрации
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