В российской Назрани произошла перестрелка. Погибли четыре человека

В результате перестрелки в Назрани (Ингушетия, РФ) погибли двое сотрудников правоохранительных органов и двое местных жителей, пишет "Интерфакс".

В результате перестрелки в центре Назрани (Ингушетия, Россия), которая произошла 16 июня, погибли четыре человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным агентства, погибли офицер полиции и сотрудник Росгвардии, а также двое местных жителей. Информацию о четырех жертвах подтвердили в МВД Ингушетии, но заявили об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов. Собеседник "Интерфакса" сообщил, что трое погибших – родственники.

Еще три человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В МВД заявили, что причиной конфликта стал "имущественный спор между родственниками".