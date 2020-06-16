Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В российской Назрани произошла перестрелка. Погибли четыре человека

В результате перестрелки в Назрани (Ингушетия, РФ) погибли двое сотрудников правоохранительных органов и двое местных жителей, пишет "Интерфакс".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перестрелка произошла из-за земельного спора между родственниками
Перестрелка произошла из-за земельного спора между родственниками
Фото: depositphotos.com

В результате перестрелки в центре Назрани (Ингушетия, Россия), которая произошла 16 июня, погибли четыре человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным агентства, погибли офицер полиции и сотрудник Росгвардии, а также двое местных жителей. Информацию о четырех жертвах подтвердили в МВД Ингушетии, но заявили об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов. Собеседник "Интерфакса" сообщил, что трое погибших – родственники.

Еще три человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В МВД заявили, что причиной конфликта стал "имущественный спор между родственниками".

Теги: Россия, перестрелка, Ингушетия, конфликт, Росгвардия, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS