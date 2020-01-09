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В самолете Air France нашли тело подростка

В отсеке шасси самолета компании Air France, прибывшего в Париж из Кот-д'Ивуара, нашли тело юноши в возрасте около 15–17 лет. Ведется расследование инцидента.

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В компании Air France выразили соболезнования из-за произошедшего
В компании Air France выразили соболезнования из-за произошедшего
Фото: ЕРА

Утром 8 января в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в отсеке шасси самолета, прибывшего из Абиджана (Кот-д'Ивуар), нашли тело подростка. Об этом сообщает радиостанция RFI.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Абиджана вечером 7 января. 

Представитель правительства Кот-д'Ивуара Сиди Туре заявил, что погибшему мальчику было от 15 до 17 лет. На родине подростка начали расследование трагедии. Также расследование проводят и правоохранители во Франции.

Предварительно, подросток умер либо от удушья, либо от переохлаждения.

По словам бывшего пилота авиакомпании Air France Джерарда Фельдзера, на высоте 10 тыс. метров температура в отсеке шасси может быть около -50 °C при ограниченном количестве кислорода. 

Авиакомпания Air France в своем Twitter принесла соболезнования по поводу смерти подростка.

Теги: Франция, смерть, самолет, аэропорт, Air France, правоохранители, расследование, подростки
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