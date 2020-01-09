В самолете Air France нашли тело подростка

Утром 8 января в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в отсеке шасси самолета, прибывшего из Абиджана (Кот-д'Ивуар), нашли тело подростка. Об этом сообщает радиостанция RFI.
Известно, что самолет вылетел из аэропорта Абиджана вечером 7 января.
Представитель правительства Кот-д'Ивуара Сиди Туре заявил, что погибшему мальчику было от 15 до 17 лет. На родине подростка начали расследование трагедии. Также расследование проводят и правоохранители во Франции.
Предварительно, подросток умер либо от удушья, либо от переохлаждения.
По словам бывшего пилота авиакомпании Air France Джерарда Фельдзера, на высоте 10 тыс. метров температура в отсеке шасси может быть около -50 °C при ограниченном количестве кислорода.
Авиакомпания Air France в своем Twitter принесла соболезнования по поводу смерти подростка.
La compagnie exprime sa compassion et déplore ce drame humain. Une enquête est en cours 2/2— Air France FR (@AirFranceFR) January 8, 2020