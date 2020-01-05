В Санкт-Петербурге группа людей устроила акцию в поддержку нацизма, полиция задержала подозреваемых – фанатов "Зенита"

Вечером 3 января в центре Санкт-Петербурга группа молодых людей с дымовыми шашками устроила нацистскую акцию. Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".
В мероприятии принимали участие больше десятка человек.
Они заняли начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов, после чего начали взрывать дымовые шашки, зажигали файеры, "пугали прохожих" и выкрикивали нацистские кричалки, пишет издание.
По словам очевидцев, которых цитирует "Фонтанка", сторонники нацистов вскидывали руки "в характерном жесте", а нацистские лозунги разбавляли фанатскими песнями.
По данным издания, к приезду наряда полиции нарушители разбежались. Полицейские изучали информацию с камер наблюдения для установления личностей участников акции.
Позже "Фонтанка" написала, что акцию устроили фанаты футбольного клуба "Зенит". Они пытались убедить правоохранителей, что мероприятие не было связано с поддержкой нацизма.
Правоохранители составили на каждого из задержанных протоколы по статье о мелком хулиганстве.