В Санкт-Петербурге группа людей устроила акцию в поддержку нацизма, полиция задержала подозреваемых – фанатов "Зенита"

В российском Санкт-Петербурге полиция разыскивала участников акции, которые 3 января поджигали дымовые шашки, выкрикивали нацистские кричалки и вскидывали руки в нацистском приветствии. После задержания фанаты футбольного клуба "Зенит" пытались убедить правоохранителей, что мероприятие не было связано с поддержкой нацизма.

Вечером 3 января в центре Санкт-Петербурга группа молодых людей с дымовыми шашками устроила нацистскую акцию. Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

В мероприятии принимали участие больше десятка человек.

Они заняли начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов, после чего начали взрывать дымовые шашки, зажигали файеры, "пугали прохожих" и выкрикивали нацистские кричалки, пишет издание.

По словам очевидцев, которых цитирует "Фонтанка", сторонники нацистов вскидывали руки "в характерном жесте", а нацистские лозунги разбавляли фанатскими песнями.

По данным издания, к приезду наряда полиции нарушители разбежались. Полицейские изучали информацию с камер наблюдения для установления личностей участников акции.

Позже "Фонтанка" написала, что акцию устроили фанаты футбольного клуба "Зенит". Они пытались убедить правоохранителей, что мероприятие не было связано с поддержкой нацизма.

Правоохранители составили на каждого из задержанных протоколы по статье о мелком хулиганстве.