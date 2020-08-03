В Саудовской Аравии закончился хадж, в нем приняли участие 10 тыс. мусульман вместо традиционных 2,5 млн

В этом году власти Саудовской Аравии приняли строгие меры предосторожности для обеспечения безопасного хаджа – большую мечеть в Мекке каждый день дезинфицировали около 10 раз.

2 августа в Саудовской Аравии завершился ежегодный хадж (паломничество), который длился шесть дней. Закончился он традиционным ритуалом побивания камнями, пишет Arab News.

В Эр-Рияде сообщили, что пока не было известий об инфицировании паломников коронавирусной инфекцией. После окончания хаджа все они пройдут медобследование.

Из-за пандемии коронавируса все паломники прошли недельную самоизоляцию перед тем, как посетить хадж, и снова уйдут на изоляцию после его завершения.

В этом году власти Саудовской Аравии приняли строгие меры предосторожности для обеспечения безопасного сезона хаджа. Так, большую мечеть в Мекке каждый день дезинфицировали около 10 раз, пишет Arab News.

В паломничестве в этом году приняли участие около 10 тыс. мусульман, хотя обычно количество паломников составляет не менее 2,5 млн. Власти Саудовской Аравии позволили принять участие в хадже только тем, кто находился к его началу на территории королевства, сообщает EuroNews.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и считается обязательным хотя бы один раз в жизни для каждого трудоспособного мусульманина, который может позволить себе путешествие в Мекку.