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В Мекке начался хадж в условиях пандемии. Фоторепортаж

Сегодня 17.13

29 июля в Мекке началось мусульманское паломничество хадж, сообщает Associated Press. В прошлом месяце власти Саудовской Аравии приняли решение ограничить количество паломников из-за пандемии – посетить мероприятие было разрешено лишь тем, кто уже проживал в стране. AP отмечает, что для хаджа отобрали тысячу человек, две трети из них – иностранцы из 160 национальностей. Паломники были отобраны после подачи заявки через онлайн-портал. Среди требований к ним было ограничение по возрасту – от 20 до 50 лет – и отсутствие каких-либо неизлечимых заболеваний и признаков COVID-19. Также предпочтение отдавалось тем, кто раньше не совершал хадж. Помимо этого, хадж проходит в условиях социального дистанцирования, а паломники передвигаются группами по 20 человек. После завершения паломничества все участники буду помещены на недельный карантин. Фото с хаджа опубликовало агентство EPA.

Теги: религия, Саудовская Аравия, Хадж, Мекка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, паломничество
 

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