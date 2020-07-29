В Мекке начался хадж в условиях пандемии. Фоторепортаж
Сегодня 17.13
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Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
29 июля в Мекке началось мусульманское паломничество хадж, сообщает Associated Press. В прошлом месяце власти Саудовской Аравии приняли решение ограничить количество паломников из-за пандемии – посетить мероприятие было разрешено лишь тем, кто уже проживал в стране. AP отмечает, что для хаджа отобрали тысячу человек, две трети из них – иностранцы из 160 национальностей. Паломники были отобраны после подачи заявки через онлайн-портал. Среди требований к ним было ограничение по возрасту – от 20 до 50 лет – и отсутствие каких-либо неизлечимых заболеваний и признаков COVID-19. Также предпочтение отдавалось тем, кто раньше не совершал хадж. Помимо этого, хадж проходит в условиях социального дистанцирования, а паломники передвигаются группами по 20 человек. После завершения паломничества все участники буду помещены на недельный карантин. Фото с хаджа опубликовало агентство EPA.
Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных своих праздников – Курбан-байрам (другое название – Ид аль-Адха). Праздник жертвоприношениязнаменует окончание хаджа –паломничества мусульман в Мекку, которое совершается ежегодно. В этом году Курбан-байрам совпал с 1 сентября. Мусульмане совершают жертвоприношение незадолго до захода солнца сразу по завершении праздничной молитвы. Жертвой может быть баран, верблюд или корова. В этом году в Мекку на хадж приехали около двух миллионов мусульман.→
4 июня во всем мире мусульмане отмечали окончание священного месяца Рамадан. Праздник в разных странах называется Рамадан-байрам, Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. В этот день мусульмане прекращают строгий пост, проводят совместные молитвы и праздничные трапезы. Фото опубликовали агентство ЕРА и муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма", шейх Саид Исмагилов в Facebook.→
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