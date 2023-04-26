В селе в России пожар охватил почти сотню зданий, спасатели сообщили о погибшем

"Горят отходы деревопроизводства и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности", – писали российские спасатели.

Днем было известно, что "огнем повреждено порядка 20 частных домов", а для борьбы с огнем направили вертолет.

Семь часов спустя МЧС РФ все еще не могли справиться с огнем.

"Работы по тушению пожара [...] не останавливаются ни на минуту. [...] Всего огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший. К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии", – объяснили спасатели.

Видео и фото пожара в Сосьве показали российские Telegram-каналы.