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В Сербии покончил с собой экс-игрок "Металлиста"

Сербский футболист Милян Мрдакович, выступавший в 2005–2006 годах за харьковский "Металлист", выстрелил себе в голову в квартире, где жил со своей девушкой.

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Мрдакович жил со своей девушкой, певицей
Мрдакович жил со своей девушкой, певицей
Фото: iamivanastanic / Instagram

22 мая в районе Белграда Звездара покончил с собой сербский футболист Милян Мрдакович, сообщает Telegraf.rs.

38-летний спортсмен застрелился в квартире, где жил вместе со своей девушкой.

По данным издания, Мрдакович выстрелил себе в голову.

Полицию вызвала его девушка.

Kurir.rs певица Ивана Станич, которая встречалась с футболистом, рассказала, что он неоднократно заявлял о желании покончить жизнь самоубийством. Ситуацию усугубили ограничения, связанные с коронавирусом, и "внезапное выпадение" из футбольной жизни. На решение о самоубийстве могли повлиять также финансовые проблемы.

Мрдакович выступал за харьковский "Металлист" в 2005–2006 годах. В общей сложности за карьеру он успел поиграть в более чем 20 футбольных клубах.

Теги: футбол, Металлист Харьков, Сербия, самоубийство, футболист, Белград, певица
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