В сети появился ролик "Хайль, Зеленский" с российскими актерами, высмеивающий помощь Германии Украине. Его мог снять Russia Today

По сюжету ролика немецкие супруги смотрят по телевизору выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который призывает помочь Украине, а их маленький сын играет плюшевым леопардом (вероятно, отсылка на предоставленные Украине немецкие танки Leopard 2).

В этот момент в дом входят силовики в военной униформе, забирают с полок вещи и телевизор, из детской копилки – деньги, а из ушей матери – серьги, после чего вешают на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского со словами "Хайль, Зеленский!".

Видео заканчивается титрами "Твой дом в НАТО? Согласись с присутствием НАТО в твоем доме" и сообщением, что с начала 2022 года из немецкого бюджета Украине якобы передали более €22 млрд.

ВИДЕО

Видео: vanessa beeley / YouTube

Видео разошлось в Telegram-каналах российских пропагандистов и военкоров. В частности, ведущий "Первого канала" Руслан Осташко заявил, что авторы ролика – члены партии "Альтернатива для Германии".

На видео также обратили внимание российские СМИ. "Аргументы и факты" сообщили, что это "немецкая социальная реклама", а телеканал "Царьград" назвал ролик "политической рекламой из Германии".

При этом "Альтернатива для Германии" в ролике не упоминается. Как отмечает "Радио Свобода", на сайте партии об этом видео ничего не сообщается, в немецкой прессе – тоже.

Журналист "Радио Свобода" установил личности актеров, снявшихся в ролике. Роль мужа играет российский актер Валентин Воробьев, жены – москвичка Юлия Конюхова. Предводительницу "людей в форме" сыграла российская актриса Юлия Мандрико. Еще один из "солдат" – Игорь Алексеев. Предположительно, ролик был снят в России.

The main role of the woman who confiscates all the property from the ordinary German family in favor of Vladimir Zelensky is plaid by Russian actress Julia Mandriko (https://t.co/ps6j9YKqTQ) pic.twitter.com/5xHOQXP5Du — Mark Krutov (@kromark) July 26, 2023

And the 'mother' is the Russian actress Julia Konyukhova https://t.co/twWKNZPaUO pic.twitter.com/B5OpijIh9t — Mark Krutov (@kromark) July 26, 2023

О том, что ролик, скорее всего, снят в России, написал и фактчекер Илья Бер. Он также опубликовал скриншот из Instagram матери мальчика, принявшего участие в съемках. Она утверждает, что авторы видео – Russia Today.