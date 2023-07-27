ГОРДОН
 
 
МИР

В сети появился ролик "Хайль, Зеленский" с российскими актерами, высмеивающий помощь Германии Украине. Его мог снять Russia Today

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ролик на немецком высмеивает помощь Германии Украине
Ролик на немецком высмеивает помощь Германии Украине
Скриншот: vanessa beeley / YouTube

В социальных сетях распространяется видеоролик "Хайль, Зеленский" на немецком языке и с русскими субтитрами, который якобы сняла в качестве социальной рекламы правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". Однако ряд журналистов выяснили, что к видео может быть причастен российский пропагандистский канал Russia Today.

По сюжету ролика немецкие супруги смотрят по телевизору выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который призывает помочь Украине, а их маленький сын играет плюшевым леопардом (вероятно, отсылка на предоставленные Украине немецкие танки Leopard 2).

В этот момент в дом входят силовики в военной униформе, забирают с полок вещи и телевизор, из детской копилки – деньги, а из ушей матери – серьги, после чего вешают на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского со словами "Хайль, Зеленский!".

Видео заканчивается титрами "Твой дом в НАТО? Согласись с присутствием НАТО в твоем доме" и сообщением, что с начала 2022 года из немецкого бюджета Украине якобы передали более €22 млрд.

ВИДЕО
Видео: vanessa beeley / YouTube

Видео разошлось в Telegram-каналах российских пропагандистов и военкоров. В частности, ведущий "Первого канала" Руслан Осташко заявил, что авторы ролика – члены партии "Альтернатива для Германии".

На видео также обратили внимание российские СМИ. "Аргументы и факты" сообщили, что это "немецкая социальная реклама", а телеканал "Царьград" назвал ролик "политической рекламой из Германии".

При этом "Альтернатива для Германии" в ролике не упоминается. Как отмечает "Радио Свобода", на сайте партии об этом видео ничего не сообщается, в немецкой прессе – тоже.

Журналист "Радио Свобода" установил личности актеров, снявшихся в ролике. Роль мужа играет российский актер Валентин Воробьев, жены – москвичка Юлия Конюхова. Предводительницу "людей в форме" сыграла российская актриса Юлия Мандрико. Еще один из "солдат" – Игорь Алексеев. Предположительно, ролик был снят в России.

О том, что ролик, скорее всего, снят в России, написал и фактчекер Илья Бер. Он также опубликовал скриншот из Instagram матери мальчика, принявшего участие в съемках. Она утверждает, что авторы видео – Russia Today. 

https://www.facebook.com/ilya.ber.5/posts/pfbid0PjFSRLcnWNkwsQykCeY9ZrfsBfyZRc5djwAH884BnSfMrMNN4dLfdr46X5NLVbHBl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, пропаганда, ФРГ, Russia Today, журналисты, Радио Свобода, Альтернатива для Германии, русские, Царьград
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Галина ГРИШИНА
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
Галина ГРИШИНА
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
Галина ГРИШИНА
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Галина ГРИШИНА
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
Галина ГРИШИНА
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Галина ГРИШИНА
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (146670)
2
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (139211)
3
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (134191)
4
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (80236)
5
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (74026)
6
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (70853)
7
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (57830)
8
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак (56875)
 
 
 
 