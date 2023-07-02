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Российская пропаганда сделала фейк из разговора Яценюка с Гордоном о русском нацизме

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Россияне распространяют смонтированное видео с Яценюком
Россияне распространяют смонтированное видео с Яценюком
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Российская пропаганда распространяет смонтированное видео из эфира основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком. Об этом 30 июня сообщила аналитическая платформа "Вокс Украина".

В фейковом видео Яценюк якобы сравнил президента Украины Владимира Зеленского с немецким диктатором Адольфом Гитлером. На видео приводится фраза политика: "Более нацистского режима после режима Адольфа Гитлера в Европе не было".

Также Яценюк якобы отметил, что, кроме откровенного нацизма, в Украине преуспевает и антисемитизм, а страна сознательно шла к такому повороту событий при активной поддержке "западных кукловодов".

Издание отмечает, что на самом деле Яценюк говорил о России. 24 июня Гордон и Яценюк во время стрима обсуждали ключевые события последних дней. Фрагменты видео взяты из той части, где Яценюк сравнивает обещания президента страны-агрессора РФ Владимира Путина россиянам перед полномасштабным вторжением в Украине и достижениями после почти полуторагодовой войны.

"Пошли за денацификацией… да, действительно, свершилась. Нацификация только. Непосредственно самой России. Более нацистского режима после режима Адольфа Гитлера, чем путинский режим, в Европе не было. Это вообще энциклопедический пример нацизма, антисемитизма, расизма, всех имеющихся "измов". С геноцидальным направлением", – сказал на самом деле Яценюк.

О контроле Украины Западом тоже речь не шла. Яценюк заявил, что "треть украинского политикума контролировалась напрямую или косвенно Россией", когда он был премьер-министром.

Сам Яценюк прокомментировал ситуацию в Facebook 28 июня.

"Ролик скомпилирован, но было бы странно, если бы обслуга Кремля распространяла правду об уголовной сути и безнравственности нынешней России. Мой ответ [пропагандисту Владимиру] Соловьеву и другим российским преступникам, распространяющим это видео, тот же, что и во время эфира. Более нацистского режима после режима Адольфа Гитлера, чем путинский режим, в Европе не было, а у большинства адекватно мыслящих людей в мире реакция на паспорт российского гражданина почти как на удостоверение сотрудника СС. Вас всех, начиная с Путина, ждет международный трибунал – и это произойдет", – написал он.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/pfbid02MmKytjnGEvKiBMx4aQyyTmYkGT4Fdrq6QhVUZoD7k93UUcaSa8bS1knGtNY5emXEl

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Арсений Яценюк, нацизм, российская пропаганда, война России против Украины, фейк
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