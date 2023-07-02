Посол РФ в Великобритании устроил в День России прием, куда пришли члены британского парламента – The Times

По данным издания, на мероприятии присутствовал, в частности, экономист Роберт Скидельски, который до прошлого года входил в совет директоров "Русснефти".

Также на приеме присутствовал Ричард Балф, пэр-консерватор, который консультировал правительство бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона по вопросам оплаты труда в госсекторе и отношений с профсоюзами. Он заявил, что пришел, "чтобы показать русским, что не все их ненавидят", пишет The Times.

Также на встрече были замечены дипломатические представители Индии, Бразилии, Ватикана и несколько британских миллионеров.

Западные правительства полностью бойкотировали вечер, говорится в публикации.