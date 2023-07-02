По данным издания, на мероприятии присутствовал, в частности, экономист Роберт Скидельски, который до прошлого года входил в совет директоров "Русснефти".
Также на приеме присутствовал Ричард Балф, пэр-консерватор, который консультировал правительство бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона по вопросам оплаты труда в госсекторе и отношений с профсоюзами. Он заявил, что пришел, "чтобы показать русским, что не все их ненавидят", пишет The Times.
Также на встрече были замечены дипломатические представители Индии, Бразилии, Ватикана и несколько британских миллионеров.
Западные правительства полностью бойкотировали вечер, говорится в публикации.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Келин в июле 2022 года заявил, что РФ не планирует выводить свои войска со временно оккупированных ею территорий на юге Украины и собирается "освободить весь Донбасс".