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Парламентская ассамблея ОБСЕ решила не заседать в странах, готовых выдавать россиянам визы – украинский нардеп

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Резолюция была подготовлена украинской делегацией, отметила Кравчук
Резолюция была подготовлена украинской делегацией, отметила Кравчук
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

1 июля в канадском Ванкувере на заседании летней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принято решение не собираться в странах, которые выдают визы гражданам страны-агрессора РФ. Об этом член украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила в Facebook.

"Долгожданное решение – после горячих дебатов Парламентская ассамблея ОБСЕ решила не проводить заседания в странах, которые готовы выдавать визы россиянам", – написала она.

Нардеп отметила, что это прописано в одобренной парламентариями стран ОБСЕ резолюции украинской делегации, которая касается действий ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии.

Также, по словам Кравчук, ПА ОБСЕ решила не назначать российских парламентариев, поддерживающих войну, на ответственные должности в ассамблее до прекращения агрессии.

"Резолюция поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц, а также призывает осудить российскую государственную идеологию рашизма. Впервые документ международной организации упоминает рашизм как государственную идеологию агрессора", – объяснила Кравчук.

Она считает, что международная изоляция россиян стала "на шаг ближе".

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/pfbid08p5CV3VsG2JzpHv7TyB47fygS3NrU4x3pTyNQSE7DVH6nRhbeToKmMGTELBhpzzol

Контекст:

ОБСЕ основана в 1973 году. В организацию входят 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки.

Летняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Ванкувере с 30 июня по 4 июля 2023 года. На этой сессии был создан новый комитет по поддержке Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ОБСЕ, резолюция, трибунал, Евгения Кравчук, россияне, рашизм, Ванкувер
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