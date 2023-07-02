Парламентская ассамблея ОБСЕ решила не заседать в странах, готовых выдавать россиянам визы – украинский нардеп

"Долгожданное решение – после горячих дебатов Парламентская ассамблея ОБСЕ решила не проводить заседания в странах, которые готовы выдавать визы россиянам", – написала она.

Нардеп отметила, что это прописано в одобренной парламентариями стран ОБСЕ резолюции украинской делегации, которая касается действий ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии.

Также, по словам Кравчук, ПА ОБСЕ решила не назначать российских парламентариев, поддерживающих войну, на ответственные должности в ассамблее до прекращения агрессии.

"Резолюция поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц, а также призывает осудить российскую государственную идеологию рашизма. Впервые документ международной организации упоминает рашизм как государственную идеологию агрессора", – объяснила Кравчук.

Она считает, что международная изоляция россиян стала "на шаг ближе".