63% украинцев выступают против мирных переговоров с РФ – опрос

По данным социологов, по результатам опроса, проведенного в мае 2022 года, такой позиции придерживались 37% граждан.
Сейчас организацию переговоров с Россией для достижения мира допускают 33% опрошенных. В мае 2022-го на это были согласны 59% респондентов.
Опрос проводился с 10-го по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего было опрошено 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.
КМИС провел исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года сказал, что не видит возможностей для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.