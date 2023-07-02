63% украинцев выступают против мирных переговоров с РФ – опрос

Большинство украинцев не хотят, чтобы их власти вели переговоры с представителями страны-оккупанта Фото: depositphotos.com

По данным социологов, по результатам опроса, проведенного в мае 2022 года, такой позиции придерживались 37% граждан.

Сейчас организацию переговоров с Россией для достижения мира допускают 33% опрошенных. В мае 2022-го на это были согласны 59% респондентов.

Опрос проводился с 10-го по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего было опрошено 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.

КМИС провел исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".