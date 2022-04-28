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В Швеции уроженка РФ топталась по флагу Украины и нагрубила украинке. Россиянку уволили с работы

Уроженка России в ответ на вопрос, зачем она разбрасывает украинскую символику, начала грубить украинке
Уроженка России в ответ на вопрос, зачем она разбрасывает украинскую символику, начала грубить украинке
Скриншот: Helga Kayda / Facebook

25 апреля Хельга Кайда заявила в Facebook, что ей возле российского посольства в Стокгольме нагрубила неизвестная женщина.

Кайда – украинка, которая живет в Швеции, ей 33 года, она работает в Spotify. Об этом она сама рассказала газете Expressen 27 апреля. 

Ее обидчица, как пишет портал MyUkraineIs.org, – 64-летняя уроженка Санкт-Петербурга Евгения Карлсон (в девичестве Денисова) которая живет в Швеции с 90-х. 

По словам украинки, она увидела, как россиянка сорвала флаг Украины и топталась по нему.

"Это было возле посольства России в Стокгольме, по дороге домой. Я остановился и начала делать фотографии. Она сама подошла ко мне и начала словесно нападать на меня. Тогда я включила камеру и спросила, почему она так поступает. Ответ был таков: потому что я нацистка, проститутка, выгляжу уродливо, одежда у меня дешевая, и я скоро умру", – написала Кайда. 

Она опубликовала видео, на котором видна часть спора. Обидчица украинки в ответ на вопрос, зачем она разбрасывает украинскую символику, начала говорить о "фашистах тухлых". Она сравнивала стоимость своей одежды с одеждой Кайды, и заявила, что украинки – "или проститутки или поломойки". 

"Ты такая страшная! Я взрослая тетка, ты всю жизнь будешь несчастной, нищей, грязной и никуда отсюда не сдвинешься", – обращается она к Кайде. 

https://www.facebook.com/helgakayda/posts/10216028734991163

На инцидент с осквернением национального флага отреагировало посольство Украины в Швеции. Украинские дипломаты обратились в правоохранительные органы в Швеции. "Подобные выражения и поведение не должны быть проигнорированы. Данная особа должна понести предусмотренную законодательством ответственность", – говорится в сообщении дипмиссии, опубликованной в Facebook 26 апреля. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=319458606963999&id=100066995871358

Кроме того, в тот же день стало известно, Карлсон уволили с работы – она была учительницей в частной школе Lernia. Школа заявила, что россиянка уже не работает у них. 

"Нам стало известно, что в социальных сетях распространяется видео, на котором сотрудница Lernia словесно нападает на другого человека. Хотим прояснить, что человек, который угрожающе высказывается, уже не находится на службе и не вернется", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Lernia. Школа осудила ее высказывания. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Швеция, посольство, флаг, Стокгольм, украинцы, посольство Украины, русские
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