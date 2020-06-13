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В Швейцарии Блаттер стал обвиняемым в деле о выплате $1 млн футбольных средств – СМИ

По данным Associated Press, федеральная прокуратура Швейцарии вменяет экс-президенту ФИФА Йозефу Блаттеру причастность к неумелому управлению выплатой футбольных средств.

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Блаттер ушел с поста главы ФИФА после коррупционного скандала
Блаттер ушел с поста главы ФИФА после коррупционного скандала
Фото: ЕРА

Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру обвинение в деле о выплате футбольных средств на сумму $1 млн. Об этом со ссылкой на документы дела сообщило 13 июня Associated Press.

Блаттера подозревают в причастности к "неумелому управлению выплатами футбольных средств".

Дело открыто по поводу беспроцентной ссуды, предоставленной ФИФА 13 апреля 2010 года футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго.

Агентство отмечает, что платеж был беспроцентным, необеспеченным и впоследствии был отмечен как "своего рода подарок".

В прокуратуре Швейцарии рассказали, что в мае 2020 года закрыли одно из дел в отношении Блаттера, а второе расширили – теперь в нем фигурируют бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и исполняющий обязанности генсека ФИФА в 2015–2016 годах Маркус Каттнер.

Блаттер занимал пост главы ФИФА с 1998-го по 2015 год. Он объявил о своем уходе с должности после коррупционного скандала в организации.

Теги: футбол, прокуратура, Швейцария, ФИФА, Йозеф Блаттер, выплаты, обвинение
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