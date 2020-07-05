В Швейцарии сотрудница зоопарка погибла после нападения амурской тигрицы

В Цюрихе швейцарские правоохранители выясняют, почему 55-летняя сотрудница зоопарка оказалась в одном вольере с амурской тигрицей Ириной.

4 июля в Цюрихском зоопарке в Швейцарии амурская тигрица по кличке Ирина убила 55-летнюю сотрудницу учреждения. Об этом проинформировал сайт зоопарка.

"Незадолго до 13.20 в центр скорой помощи зоопарка поступило сообщение, что амурский тигр напал на ухаживающего за животными в помещении для тигров. Специалистам зоопарка ...удалось выманить амурскую тигрицу Ирину подальше от животновода, из помещения в конюшню. ...Несмотря на немедленные меры по реанимации, 55-летняя женщина скончалась", – говорится в сообщении.

Следователи выясняют, как произошел трагический инцидент и почему сотрудница зоопарка оказалась в одном помещении с хищником.

Издание 20 Minuten пишет, что в зоопарке Цюриха два амурских тигра. Ирине пять лет, ее привезли летом 2019 года для спаривания с тигром по кличке Саян.

Амурский (или уссурийский) тигр – крупнейший представитель вида.