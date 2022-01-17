В США и Бельгии двух женщин в метро толкнули под колеса поезда. Одна из них погибла

Первый случай произошел утром 15 января в Нью-Йорке, сообщают Associated Press и New York Post. Бездомный 61-летний афроамериканец Саймон Марсьяль толкнул под поезд 40-летнюю азиатку Мишель Алиссу Го. Женщина погибла.
В полиции рассказали, что злоумышленник сперва скрылся с места преступления, но потом сам сдался транспортной полиции. Также полицейские говорят, что этот инцидент ничем не был спровоцирован и жертва не вступала в контакт с нападающим.
Журналистам Марсьяль заявил, что сделал это, потому что "он Бог" и женщина якобы украла его куртку.
По данным полиции, число неспровоцированных нападений на американцев азиатского происхождения возросло в 2021 году на 268% в Нью-Йорке во время пандемии коронавируса на фоне антикитайской политической риторики.
Второй аналогичный случай произошел 14 января в Брюсселе, сообщили The Brussels Times и VRT. Там 23-летний француз толкнул на рельсы 55-летнюю женщину. Машинист поезда успел вовремя затормозить, а другие люди, стоявшие на платформе, помогли женщине подняться с рельсов.
Благодаря видео с камер наблюдения злоумышленника поймали спустя несколько минут после инцидента, когда он был на другой станции метро. Его допросили и отправили под стражу. Прокуратура считает маловероятным, что нападавший и жертва знали друг друга.
( * Vidéo choc)— Infos Bruxelles * (@Bruxelles_City) January 14, 2022
Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu