В США и Бельгии двух женщин в метро толкнули под колеса поезда. Одна из них погибла

В обоих случаях правоохранители считают, что жертва и нападавший были незнакомы Фото: depositphotos.com

Первый случай произошел утром 15 января в Нью-Йорке, сообщают Associated Press и New York Post. Бездомный 61-летний афроамериканец Саймон Марсьяль толкнул под поезд 40-летнюю азиатку Мишель Алиссу Го. Женщина погибла.

В полиции рассказали, что злоумышленник сперва скрылся с места преступления, но потом сам сдался транспортной полиции. Также полицейские говорят, что этот инцидент ничем не был спровоцирован и жертва не вступала в контакт с нападающим.

Журналистам Марсьяль заявил, что сделал это, потому что "он Бог" и женщина якобы украла его куртку.

По данным полиции, число неспровоцированных нападений на американцев азиатского происхождения возросло в 2021 году на 268% в Нью-Йорке во время пандемии коронавируса на фоне антикитайской политической риторики.

Второй аналогичный случай произошел 14 января в Брюсселе, сообщили The Brussels Times и VRT. Там 23-летний француз толкнул на рельсы 55-летнюю женщину. Машинист поезда успел вовремя затормозить, а другие люди, стоявшие на платформе, помогли женщине подняться с рельсов.

Благодаря видео с камер наблюдения злоумышленника поймали спустя несколько минут после инцидента, когда он был на другой станции метро. Его допросили и отправили под стражу. Прокуратура считает маловероятным, что нападавший и жертва знали друг друга.