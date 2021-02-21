В США из-за экстремальных холодов погибло около 60 человек

В США по меньшей мере 58 погибших в результате похолодания и снежных бурь. Люди погибли в результате пожаров, отравлений угарным газом и переохлаждений.

58 американцев стали жертвами переохлаждения, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных морозами Фото: EPA

В семи штатах США из-за экстремальных погодных условий погибло минимум 58 человек, окончательное число жертв заморозков может быть выше. Об этом 19 февраля сообщило издание The New York Times.

Американцы стали жертвами переохлаждения, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных морозами. Люди погибли в результате пожаров, дорожно-транспортных происшествий, от отравления угарным газом в собственных домах.

Президент США Джо Байден 20 февраля объявил штат Техас зоной стихийного бедствия.

15 февраля из-за резкого снижения температуры и снежной бури в Техасе возникли проблемы с электроснабжением. Без света осталось 2,8 млн клиентов энергетических компаний.

Большая часть территории штата Техас находится в тропиках и субтропиках. К вечеру 18 февраля из-за снежной бури около 240 тыс. жителей Техаса остались без электричества. Зимняя погода стала причиной гибели как минимум 21 человека в штате.

Синоптики говорят о рекордно низкой температуре в отдельных регионах США. Например, в Омахе (штат Небраска) впервые за 25 лет температура упала до -23 °С, отмечал CNN.