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В США лыжник в горах чудом заметил и спас заживо погребенного под снегом сноубордиста. Видео

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И сноубордист, и лыжник катались по склону среди деревьев
И сноубордист, и лыжник катались по склону среди деревьев
Скриншот: Francis Zuber / YouTube

В США лыжник Фрэнсис Зубер в горах чудом заметил торчащий из снега сноуборд и спас сноубордиста Яна Стегера, который упал вниз головой в сугроб и, вероятно, без помощи задохнулся бы там. Об этом сообщил 31 марта канал ABC News.

Видео с камеры на шлеме, опубликованное 27 марта на YouTube-канале Зубера, стало вирусным. Обоих спортсменов пригласили на американское телевидение.

В тот день оба катались не на трассе, а среди деревьев на горе Бейкер в штате Вашингтон. Стегер перевернулся на сноуборде и упал в сугроб вниз головой, угодив в так называемую еловую ловушку. По мнению экспертов, у него не было возможности самостоятельно выбраться из-под снега и он мог задохнуться там.

Зубер случайно наткнулся на него – заметил яркий сноуборд, потом – ногу, торчавшую из-под снега. На видео лыжник сначала быстро откапывает лицо сноубордиста, чтобы тот мог дышать, а потом достает складную лопатку, чтобы откопать его целиком.

"Вы можете видеть, что Фрэнсис спрашивал, все ли со мной в порядке. Он давал мне знать, что идет ко мне. Я ничего этого не слышал. Была полная темнота. Я мог слышать только, знаете, звук собственного дыхания", – сказал Стегер.

По его словам, он не был уверен, что выберется живым, и думал о том, что не сможет рассказать своей невесте, как сильно ее любит. 

На канале ABC News подчеркнули, что этот инцидент напоминает о том, что нужно всегда кататься на лыжах с напарником и держать его в поле зрения.

"Горам все равно, сколько у вас навыков или опыта. Их даже не волнует, все ли вы и ваши партнеры по лыжам делаете правильно. Пройдите курс лавинной опасности и узнайте, что делать, если вы окажетесь в такой ситуации. И всегда присматривайте друг за другом", – добавил Зубер в Instagram.

видео

Видео: Francis Zuber / YouTube
Теги: США, спорт, горы, горные лыжи, сноуборд
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