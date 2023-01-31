В Японии в результате схода лавины погибли два человека, в том числе чемпион мира по сноуборду

Чемпионом мира Смейн стал в 2015 году Фото: ЕРА

Лавина сошла на склоне высотой 2100 метров, после этого два человека считались погибшими. Позже обнаружили их тела.

За пределами патрулируемых зон в момент схода лавины на лыжах катались 13 иностранцев в трех группах, 11 из них спаслись. Всего под лавину попали четыре человека, один из выживших травмировал плечо.

Агентство пишет, что лавина сошла после сильных снегопадов.

Kyodo News отмечает, что полиция Японии не раскрывала личности погибших лыжников.

По данным NBC News, один из погибших в результате схода лавины – 31-летний фристайлер Кайл Смейн из США. В 2015 году он завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Австрии. Смерть сына журналистам подтвердил отец Смейна.

В Японию Смейн отправился из-за "невероятного качества снега", отмечает телеканал.