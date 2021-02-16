В США на островах потерпел крушение вертолет, несколько человек погибли

Вертолет упал в районе западной части острова Сент-Томас в районе Виргинских островов. Местные СМИ сообщают, что среди членов экипажа могли быть владелец бизнеса на Сент-Томасе вместе с женой и сыном.

Вертолет был полностью уничтожен во время крушения Фото: depositphotos.com

В США в районе Виргинских островов потерпел крушение вертолет, четыре человека погибли на месте трагедии, сообщил телеканал ABC News 16 февраля со ссылкой на данные местного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Экстренные службы получили информацию о крушении вертолета на западной части острова Сент-Томас, возле залива Ботани в 15.14 по местному времени (около полуночи по Киеву).

Агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что обнаружило на месте крушения тела погибших, но не сообщит их имена, пока не уведомят о случившимся их ближайших родственников.

Издание The Virgin Islands Consortium со ссылкой на информированный источник сообщало 15 февраля, что среди членов экипажа были владелец бизнеса на острове Сент-Томас, его жена и сын. По словам собеседника, службы экстренного реагирования продолжат поисково-спасательные работы сегодня, 16 февраля. Вертолет был полностью уничтожен во время крушения, уточнил он.